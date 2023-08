Langenfelder Ausbildungsmarkt Nur fünf Prozent der Realschüler gehen in die Lehre

Der Arbeitslosen-Bericht der Agentur für Arbeit Kreis Mettmann weist für den Juli 2023 eine seit Mai fortlaufend steigende Zahl von Arbeitslosen im Alter von 15 bis 24 Jahren aus, der Anstieg von Juni auf Juli betrug 14,1 Prozent. Die Quote für diese Altersgruppe liegt bei 5,5 Prozent (Vormonat 4,8 Prozent). Ein ungewöhnlicher Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit sei damit aber nicht zu verzeichnen, teilt die Pressestelle der Agentur mit. Generell sei es üblich, dass die Arbeitslosenzahlen unter jungen Menschen im Juli ansteigen. „Viele Schulabgänger und Ausbildungsabsolventen melden sich dann nach ihrem Abschluss arbeitslos, während sie auf eine passende Stelle warten oder sich für weiterführende Bildungs- oder Beschäftigungsmöglichkeiten orientieren“, so Claudia John. Da die Sommerferien 2023 in NRW sehr früh begannen, sei es bereits im Juni zu einer steigenden Jugendarbeitslosigkeit gekommen, die sich im Juli fortgesetzt habe. Es sei zu erwarten, dass diese voraussichtlich ab August, spätestens im September wieder sinkt.

Während der Pandemie ist die Jugendarbeitslosigkeit, wie auch Arbeitslosigkeit insgesamt, deutlich gestiegen. Aktuell liege letztere immer noch über dem Niveau von vor der Pandemie. Dies sei vor allem der aktuellen konjunkturellen Entwicklung und dem statistischen Effekt der Aufnahme ukrainischer Geflüchteter geschuldet.