Pflanztag : Gespendete Bäume sind in der Erde

Gespendete Bäume sind in der Erde

In Wolfhagen packten mit an (v.l.): Claudia Schlottmann MdL, Michaela Noll MdB, der städtische Klimaschützer Jens Hecker, Ministerin Ursula Heinen-Esser, Bürgermeister Frank Schneider und Initiator Ralph Sondermann. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) war der erste Langenfelder Pflanztag in Wolfhagen einen Besuch wert.

Nach Angaben von Rathaussprecher Andreas Voss wurden bislang 30 Obstbäume für die von dem Fotografen Ralph Sondermann initiierte Baumchallenge gestiftet. Wie berichtet, hatte Sondermann vor einem halben Jahr via Facebook Langenfelder zu Baumpflanzungen aufgerufen. Da viele Interessenten jedoch keinen eigenen Garten hatten, wandte sich Sondermann ans Rathaus – und die Stadt stellte das rund 3000 Quadratmeter große Areal in Wolfhagen bereit.

Die Spender setzten die Bäume in die vorher vom städtischen Betriebshof und dem Klimaschutzteam vorbereitete Fläche ein. Ministerin Heinen-Esser lobte die Bemühungen in Langenfeld, Dass sich „Bürger aktiv in den Schutz der Natur vor der eigenen Haustür einbringen können“. Die Initiativen für zusätzliche Bäume und das Projekt „Langenfeld summt“ für den Schutz von Bienen und anderen Insekten sind nach den Worten der NRW-Ministerin Beispiele dafür, „wie Naturschutz und Nachhaltigkeit ganz praktisch und gemeinschaftlich umgesetzt werden können.