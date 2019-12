Stadtgespräch : Nordic Walker laufen für „Sag’s“

Langenfeld/Leverkusen Die Gruppe unterstützt Jahr für Jahr eine andere Vereinigung.

„Ich war vorher Trainer in Monheim. Wir haben uns aber entschieden, eine neue Gruppe in Hitdorf zu gründen, da es so etwas dort noch nicht gab. Dadurch sind die Nordic Walker mit Herz zu Stande gekommen“, erzählt Wilfried Klöver. Zusammen mit Elke Berndsen leitet er das „Nordic Walking“ als Training und bei Wettbewerben.

Nun gehen rund 1600 Euro an Sag’s. „Sexuelle Übergriffe können im nächsten Umfeld stattfinden. Dagegen muss etwas getan werden“, sagt Klöver. Jeder Teilnehmer zahlt pro Training zwei Euro. Die Trainingseinheiten erstrecken sich über eine knappe Stunde und zirka fünf Kilometer. Bei Wettbewerben werden 50 Cent pro „gewalktem“ Kilometer genommen. Der eingenommene Betrag wird vollständig an die ausgesuchte Organisation gespendet. Jede Spende ist somit eigenständig sportlich erarbeitet, da die Gruppe keine Sponsoren hat.

Insgesamt zwölf Mitglieder sind nun in der Nordic-Walking-Gruppe und sie suchen noch weitere, die unter deren Motto „Unterwegs für den guten Zweck“ mitwalken. Wen sie nächstes Jahr unterstützen, steht noch nicht fest. Im Winter findet das Training mittwochs um 18.45 Uhr am Kirmesplatz und samstags um 15 Uhr am Strandgut-Café, jeweils in Hitdorf, statt.