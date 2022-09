Nacht der Jugendkultur in Langenfeld : Jugendliche werden zu Graffiti-Künstlern

Nacht der Jugendkultur in Langenfeld

Paula, Elvis Lukas (v. li.). versuchten sich bei der Nacht der Jugendkultur an der Sprühdose. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Bei der Nacht der Jugendkultur im Rahmen der Nachtfrequenz wurde gegrillt, gesprayt und entspannt. Zwei Künstler zeigten den Teilnehmern, wie es geht.

Zusammensitzen, grillen und Graffitis sprühen. Daraus und noch mehr bestand die diesjährige Nacht der Jugendkultur veranstaltet von der Aufsuchenden Jugendarbeit (AJA) Langenfeld in Kooperation mit dem Jugendzentrum Langenfeld. „Die Nacht der Jugendkultur ist als eine Art Nacht der Begegnung gedacht“, erzählt Yvonne Laun, Sozialarbeiterin bei der AJA. Besprüht werden durfte die Garage auf dem Außengelände der Anlaufstelle.

Schon vor der Pandemie hat die AJA ebenfalls zusammen mit dem Jugendzentrum an dem „Nachtfrequenz“-Programm teilgenommen. „Das ganze hat einen ganz offenen Charakter“, erklärt Maruis Beermann, Sozialarbeiter bei der AJA. Die Jugendlichen dürfen sich sowohl die Aktivitäten, als auch wann sie kommen und wieder gehen selber aussuchen. „Das schöne bei der AJA ist, dass jede Interaktion auf einer freiwilligen Basis geschieht“, erklärt Yvonne Laun.

Zwei Langenfelder Graffitikünstler erklärten den Jugendlichen die Grundlagen und halfen ihnen dann beim ausprobieren. Sie arbeiten schon seit gut zehn Jahren mit der AJA beim Thema Graffiti zusammen. Einer der Künstler bedauerte, dass es in Langenfeld im öffentlichen Raum nur wenige Möglichkeiten für Sprayer gebe, ihre Kunstwerke zu verwirklichen. „Durch unsere Graffitis könnten wir viele verunreinigte oder heruntergekommene Stellen in der Stadt verschönern“, sagt er. Er erlebe es immer wieder, dass Menschen von Jung bis Alt begeistert sind von der Street-Art. Der Künstler räumt aber ein, dass die letzten Jahre immer mehr Akzeptanz der Stadt gegenüber der Graffitis herrsche.

Neben Sprühaktionen wie dieser bietet die AJA eine Graffiti-AG in der Prismaschule an. Dabei handele es sich nicht um ein Pflichtfach, betont Laun. „Die Schüler verbringen freiwillig ihre Mittagspause mit uns.“ Vor Corona sei die AG so gut besucht gewesen, dass bis zu 50 Schüler teilgenommen haben.