Langenfeld Nicht alle städtischen Dächer sind PV-geeignet

Der Ausbau von Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden schreitet nur mäßig schnell voran. Inzwischen hat die Stadt eine PV-Anlage an der Kita Geranienweg in Betrieb genommen. Diese sei so konzipiert, dass sie gefördert werden konnte, teilte die Stadt auf Anfrage der Grünen in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses mit. Für eine zweite PV-Anlage an demselben Standort seien die Planungen bereits abgeschlossen. Die Ausschreibung könne aber erst dann erfolgen, wenn der Haushalt genehmigt sei.