Konzert Haus Graven New Orleans Jazzband kommt in die Wasserburg

(og) In der Reihe „Jazz in der Burg“ gastiert am Freitag, 16. August, 19 Uhr, die „New Orleans Jazz Band of Cologne“ in der Wasserburg Haus Graven. Veranstalter ist der Förderverein der Burg. In traditioneller Sieben-Mann-Besetzung und in altem New-Orleans-Stil prä­sen­tiert sich die ehemalige „Maryland Jazz Band of Cologne“ seit wenigen Jahren ganz offi­ziell als „New Orleans Jazz Band of Cologne“. Unter dem neuen Namen hat sie sich schnell etabliert – mit dem Langenfelder Reinhard Küpper als Bandleader. Sowohl die neue Besetzung der Frontlinie als auch ein aufgefrischtes Repertoire tun der Band hörbar gut, heißt es in der Ankündigung des Fördervereins.