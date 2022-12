Weihnachten in Langenfeld Neurax-Foundation beschert Kinder der Recke-Tagesgruppen

Die neuraxFoundation gemeinnützige GmbH, eine Tochterfirma des Langenfelder Arzneimittelherstellers neuraxpharm GmbH und Initiator des Projektes, hatte jetzt die Mitarbeitenden der Tagesgruppen der Graf Recke Stiftung in Langenfeld zu sich eingeladen, um für die Kinder der Tagesgruppen Geschenke zu überreichen. Die Tagesgruppen in Langenfeld bieten Platz für Kinder im Grundschulalter, die aufgrund ihrer Lebenssituation Schwierigkeiten mit sich und ihrer Umwelt haben. Die Kinder sind oft nicht ausreichend in Familie, Schule und im sozialen Umfeld integriert und haben einen erhöhten Förder- und Betreuungsbedarf. In den Tagesgruppen erleben die Kinder einen strukturierten Tagesablauf sowie klare Regeln und Verbindlichkeiten, die ihnen Orientierung und Sicherheit geben.