Langenfeld Neunjähriger Junge bei Unfall schwer verletzt

(og) Ein neunjähriger Junge ist bei einem Unfall in Langenfeld schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte das Kind mit seinem Fahrrad am Donnerstag, gegen 12.50 Uhr die Kreuzung Solinger Straße/Lessingstraße in Richtung Solingen passieren. Ein 61 Jahre alter Autofahrer aus Langenfeld, der mit seinem Audi A6 in die Lessingstraße biegen wollte, hat die Vorfahrt des Jungen missachtet und ihn angefahren. Der Junge stürzte und wurde dabei schwer verletzt. Rettungskräfte haben den Jungen ins Krankenhaus gebracht. An Auto und Fahrrad entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 1000 Euro.