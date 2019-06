Langenfeld : Neues Viertel am Cityrand ist auf der Ziellinie

Zwischen den neu errichteten Mehrfamilienhäusern auf dem ehemaligen Gelände der Stadtwerke und der Feuerwehr soll ein Quartiersplatz Menschen zusammenbringen. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

LANGENFELD Seit 2016 wurden auf dem ehemaligen Gelände von Stadtwerken und Feuerwehr zwölf Häuser mit 174 Wohnungen errichtet.

Monatelang hatte das Baugerüst den Gehweg an der Richrather Straße blockiert. Jetzt ist es weg und zeigt an: Das neue Viertel am Rande der City ist auf der Ziellinie. Vermehrt dringen Neugierige jetzt auf das 1,6 Hektar große Gelände vor, auf dem früher die Feuerwehr und die Stadtwerke ansässig waren. Deren Gebäude sind längst abgerissen. Stattdessen stehen dort nun zwölf verschiedenartig verklinkerte Mehrfamilienhäuser und zwei Eigenheime – errichtet von der Langenfelder Paeschke GmbH. „Die meisten der insgesamt 174 Wohnungen sind fertig, viele schon bezogen“, sagt Paeschke-Mitarbeiter Oliver Sachs.

Die Pflanzen auf den Balkonen zeigen: Einige der Mehrfamilienhäuser sind bereits bezogen. . Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Öffentliche Wege führen an einem 80 mal 30 Meter großen Quartiersplatz mit Bäumen, Bänken und Spielgeräten vorbei. „Wir wollten hier zentrumsnah viele Geschosswohnungen schaffen und einen städtebaulichen Akzent mit Aufenthaltsqualität setzen“, sagt Langenfelds Chefplaner Ulrich Beul. In fußläufiger Entfernung vom Rathaus hatte der Stadtbaurat die 2016 gestarteten Arbeiten gut im Blick und ist nach eigenen Worten mit dem Ergebnis sehr zufrieden. „Es ist alles so umgesetzt worden, wie es geplant war.“

Im Dezember 2016 legte Gernot Paeschke (v.l.) gemeinsam mit Helmut Clees und Bürgermeister Frank Schneider den Grundstein. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Info 174 Wohnungen in zwölf verklinkerten Häusern Was Bau von zwölf Mehrfamilienhäusern mit 116 Eigentums- und 58 Mietwohnungen sowie zwei Eigenheimen 2016-2019 Wo Ehemaliges Gelände von Stadtwerken, Verbandswasserwerk und Feuerwehr zwischen Richrather Straße, Langforter Straße und In den Griesen Wer Die Langenfelder Paeschke GmbH ist Investor

Bauunternehmer Gernot Paeschke investierte nach eigenen Angaben rund 60 Millionen Euro in den Bau dieses Viertels. Der Langenfelder hatte das zwischen Richrather-, Langforter Straße und In den Griesen gelegene Gelände nach einem europaweit ausgeschriebenen Investorenwettbewerb von der Stadt erworben. „Als Langenfelder Bauunternehmen sind wir sehr stolz, unter fünf Teilnehmern den Zuschlag bekommen zu haben“, merkte Firmenchef Paeschke seinerzeit an. Immerhin handele es sich nach Abriss der Feuerwehr- und Stadtwerkegebäude um eines der letzten freien Grundstücke im Herzen der Stadt. Nach den Vorgaben des Stadtrats zum Grundstücksverkauf entstanden und entstehen neben zwei Einfamilienhäusern und 116 Eigentumswohnungen auch 58 Mietwohnungen, von denen 15 für zehn Jahre preisgedämpft sein müssen.

Spielgeräte in modernem Design stehen auf dem Quartiersplatz. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Diese Mietwohnungen bleiben im Eigentum des Investors. 44 davon verteilen sich laut Sachs über die Häuser an der Richrather Straße neben und hinter der Tankstelle. „Sie sind weitestgehend vergeben.“ Die übrigen 14 Mietwohnungen auf dem Geländeteil In den Griesen sind wie auch 30 Eigentumswohnungen noch nicht ganz fertig. Nach Abschluss der Arbeiten führt dort der öffentliche Weg durch das neue Viertel in Richtung Jahnstraße.