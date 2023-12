Langenfeld Kursgestöber in Rathaus und Kulturzentrum erhältlich

Mit der neuen Ausgabe des Magazins läutet die Volkshochschule das neue Themenjahr der Stadt Langenfeld ein: „Willkommen Belgien“ lautet das Ländermotto 2024. In Kooperation mit der Schauplatz Langenfeld GmbH hat die VHS eine Filmreihe zur belgischen Filmkultur auf die Beine gestellt. „Wer die Quizfrage ganz vorn im Heft korrekt beantwortet, hat sogar die Chance, zwei kostenlose Tickets für eines der Kinoevents zu gewinnen“, so VHS-Leiter Christian Fliegert. Alle, die Belgien live erfahren möchten, können mit der Volkshochschule Tongeren, die älteste Stadt des Landes, bereisen oder europäische Luft in Brüssel schnuppern. Und Audrey Mirzan, die einen Französischkurs für Einsteiger anbietet, kommt aus Brüssel. „In Brüssel treffen viele Sprachen und Kulturen aufeinander, es ist ein wunderbares Miteinander. Natürlich fließt meine belgische Herkunft auch in den mit Kurs ein“, erklärt die neue Kursleiterin. Auf auf kulinarische Weise kann die Heimat der Flamen und Wallonen erkunde werden.