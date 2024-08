Obdachlose in Langenfeld In Langenfeld machen mehr Menschen „Platte“

Die ältere Frau mit den kurzen verfilzten Haaren sitzt vornübergebeugt auf einer Bank in der Fußgängerzone. Die nackten Beine sind angeschwollen und bläulich verfärbt, ihre Füße hat sie in Lumpen gehüllt. Sie trägt zwei Lagen T-Shirts übereinander und hat sich noch ein Stück Stoff über die Schulter geworfen. Das Leopardenmuster ihres Rockes wirkt wie ein frivoler Kontrast zu der verwahrlosten Erscheinung. Die Frau umschwebt ein intensiver Urin-Geruch. Als sie sich kurz aufrichtet, blickt man in ein vom Alkohol gezeichnetes Gesicht. Schwankend verharrt sie, um dann wieder in ihre gekrümmte Haltung zurückzufallen.