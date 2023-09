Langenfelder Bühnenverein Neues Logo für Blinklichter und Studiobühne

Langenfeld · Die Kinder- und Jugendtheatertruppe sowie das Erwachsenenkabarett sind bei den anstehenden 75-Jahr-Feierlichkeiten der Stadt Langenfeld dabei – beginnend an diesem Samstag mit dem „Tag der Kultur“ in der Stadthalle. Am Sonntag gibt’s im Rex einen Blinklichter-Film.

22.09.2023, 17:04 Uhr

Grafikerin Stephanie Bayer mit dem neuen Logo. Foto: Blinklichter/Studiobühne/Elisabeth Schafheutle

Mit einem neuen gemeinsamen Logo präsentieren sich „Blinklichter“ und „Studiobühne“ bei den anstehenden 75-Jahr-Feierlichkeiten der Stadt Langenfeld. Die Kinder- und Jugendtheatertruppe sowie das Erwachsenenkabarett gehören mit ihrem Förderverein schon immer zusammen und zeigen dies nun auch optisch: mit gemeinsamen schwarzen Schriftzügen auf orangefarbenem Quadrat.