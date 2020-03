Im Haupt- und Finanzausschuss : Neues Konzept für IT-Sicherheit im Rathaus

LANGENFELD Die Datensicherheit in der Langenfelder Stadtverwaltung wird verbessert. Ein externer Dienstleister soll hierzu ein IT-Sicherheitskonzept erstellen und festlegen, was zu tun ist.

Für die nächsten drei Jahre soll demnach voraussichtlich ein sechsstelliger Betrag in die IT-Sicherheit der Stadtverwaltung investiert werden. Zielgerichteten Bedrohungen wie etwa dem Empfang von Schadsoftware per E-Mail sei die städtische IT-Infrastruktur „täglich hundertfach ausgesetzt“, heißt es in der schriftlichen Antwort. „Professionelle, wirklich zielgerichtete Angriffe“ auf das Computernetz im Rathaus habe es bislang aber noch nicht gegeben.