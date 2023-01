Zum kleinen Stadion Langforter Eckkneipe mit neuem Wirt

Das größte Pfund in seiner Eckkneipe ist der Wirt Ismail Shamo selbst, seine gewinnende Art, sein zuversichtliches Lachen, der Umgang mit den Gästen. Kein Jahr haben seine Vorgänger, die Wirte Sofien Chnitir und seine Frau Janina, im ehemaligen „Marville“ die Stellung gehalten. Die Fluktuation in Langforts Kneipe „Zum kleinen Stadion“ ist groß. „Ich weiß nicht, warum sie aufgehört haben“, sagt der gebürtige Syrer, der jetzt sein Glück als Gastwirt versuchen will. Bier zapfen könne er schon viel besser als seine Vorgänger, sagt er, „mit sehr viel mehr Schaum.“ Auch er setzt auf ältere Gäste wie seine Vorgänger.