Ärgernis in Langenfeld beseitigt : Neuer Spiegel gibt Radlern Sicht und Sicherheit

Ärgernis in Langenfeld beseitigt

Langenfeld An der Unterführung Hildener -/Haus Gravener Straße war lange Zeit nicht zu erkennen, ob jemand entgegenkommt. Die städtischen Planer haben Wort gehalten und eine Gefahrenstelle beseitigt.

(mei) Sauber! Die städtischen Planer haben Wort gehalten und eine Gefahrenstelle beseitigt: In dem für Fußgänger und Radfahrer gedachten Tunnel an der Hildener/Haus Gravener Straße mit dem rechtwinkligen Übergang zur Rampe war auf dem verschmierten, verklebten und wohl auch wettergeschädigten Spiegel seit langer Zeit nicht mehr zu erkennen, ob einem jemand an dieser kniffligen Engstelle entgegenkommt.