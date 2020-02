Kirche : Neuer Pfarrer nach überraschendem Rücktritt in Langenfeld

Langenfeld Hans Peter Jansen übernimmt nach Stephan Weißkopf die Leitung der Pfarre St. Josef und Martin.

In der Erklärung, die in den Gottesdiensten am Samstag und Sonntag verlesen wird, heißt es, Weißkopf bleibe bei seinem Wunsch, sich vom priesterlichen Dienst entbinden zu lassen, auch nach der Bedenkzeit von vier Wochen, die ihm Erzbischof Rainer Maria Woelki einräumte. „Darum erfolgte mit Wirkung vom 27. Januar 2020 die endgültige Suspendierung“, heißt es in dem Proklamandum. Gründe nennt die Erklärung nicht. Weißkopf selbst hatte nach Bekanntgabe seines Rücktritts Anfang Januar von „persönlichen Gründen“ gesprochen. Er war rund drei Jahre Leitender Pfarrer in Langenfeld. In seine Amtszeit fiel unter anderem die Eröffnung des neuen zentralen Pfarrzentrums neben St. Josef in der Fußgängerzone. Der familiär in Köln-Pulheim verwurzelte Hobby-Sportler wirkt weltoffen. Vor seiner Berufung Ende 2016 nach Langenfeld war er mehrere Jahre stellvertretender Generalvikar in Köln und Leiter der erzbischöflichen Hauptabteilung Seelsorge-Personal.