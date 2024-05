Evangelische Gemeinde Langenfeld Der neue Pfarrer schätzt die Vielseitigkeit

Im Anschluss an seine Schullaufbahn studierte Kenning Theologie in Wuppertal und Berlin. Im Rahmen seines zweiten Examens verbrachte er zudem ein Semester in einer deutschen Gemeinde in Tokio. Erst im Verlauf seines Studiums konvertierte Kenning zum Evangelismus. Vorher war er Mitglied der katholischen Kirche. Nach seinem Studium war er als Gemeindepfarrer in der Kirchengemeinde Kirn in Rheinland-Pfalz aktiv. Bis August des vergangenen Jahres war er schließlich viereinhalb Jahre als Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde in Wanne-Eickel. Nicht zuletzt aufgrund der Nähe zur Familie entschied sich Kenning für den Wechsel nach Langenfeld. „Hier in der Region bin ich aufgewachsen und auch ein Großteil meiner Familie lebt in der Umgebung“, so der gebürtige Düsseldorfer.