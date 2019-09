Langenfeld : Schreib-Workshop führt in den Wald

Langenfeld Kreativ-Coach Beate Koch setzt auf Anregungen in der freien Natur.

(ilpl) Wer in der herbstlichen Natur auftanken möchte, hat am Samstag Gelegenheit, eine Auszeit im Wald der Ohligser Heide zu nehmen. Im Schreibworkshop „In Wald und Worten baden“ am 28. September führt Beate Koch, Langenfelder Kreativ-Coach und Resilienzberaterin, die Teilnehmer in den Wald, um Eindrücke und Inspirationen zu sammeln und sie direkt vor Ort niederzuschreiben. Koch will Begeisterung am Schreiben vermitteln. „Es ist so leicht, den Anfang zu machen, zumal es unmittelbar in der Natur vor Eindrücken nur so wimmelt.“ Die Tagesform des Waldes, Wind und Wetter seien hierbei eigenwillige Faktoren, die zu einzigartigen Schreiberlebnissen anregen. Sollte das Wetter gar nicht mitspielen, will sie mit den Teilnehmern eine Schutzhütte aufsuchen.