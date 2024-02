Langenfeld Stadt muss Poller und Schranken auf Radwegen abbauen

Deshalb hat die schwarz-grüne Landesregierung am 17. Januar den Erlass „Verkehrseinrichtungen und Verkehrshindernisse auf Verkehrsflächen für den Radverkehr“ herausgegeben, wonach die Anordnung solcher Poller und Schranken künftig sehr restriktiv gehandhabt werden soll. Außerdem müssen Kommunen nunmehr alle vorhandenen Poller und Schranken auf Radwegen dahingehend überprüfen, ob sie nach den neuen Vorgaben noch zulässig sind. Gegebenenfalls müssen sie diese „so schnell wie möglich entfernen“, wie es in der Vorlage zum Bau- und Verkehrsausschuss heißt. Der Erlass soll einerseits zu mehr Verkehrssicherheit für den Radverkehr beitragen. Andererseits soll damit die Infrastruktur an die zunehmend größer werdenden Fahrräder angepasst werden.