Einkaufen : Neuer Laden hat Fahrräder mit Kofferraum

„Das ist die Zukunft“: Frank-Michael Kaußen ist überzeugt, dass der Trend nach niederländischem Vorbild auch in Deutschland zum Lastenrad geht. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Frank-Michael Kaußen bietet im „VeloworkX“ an der Jahnstraße in Langenfeld Transport-Räder mit Kultstatus an.

Von Isabel Klaas

Sein „Steckenpferd“ sind Lastenräder, betont Frank-Michael Kaußen. Vor knapp einem Jahr ist er in das Ladenlokal von ehemals Zweirad Heedel an der Jahnstraße eingezogen und hat „VeloworkX“ eröffnet. Dort verkauft er nun mit Vorliebe Cargo-Räder, mit denen jeder seinen Beitrag zur Reduzierung von CO 2 leisten und die eigene Muskelkraft trainieren kann. Obendrein sehen sie noch super schick aus – so wie etwa das feuerrote Bullitt, ein so genannter Long John.

Sehr peppig machen sich auch die grasgrüne und die himmelblaue Variante. „In Kopenhagen, wo das Bullitt herkommt, hat es schon lange Kultstatus“, sagt Kaußen. „Auch bei uns gibt es mittlerweile eine eingeschworene Fan-Gemeinde, die sich gut auskennt.“ Kinder, Hunde, Wasserkisten und Baumarkteinkäufe lassen sich gut transportieren, und zwar in Alu-, Plastik- oder fest installierten Boxen zwischen Lenker und Vorderreifen. Bis zu 100 Kilo kann man zuladen. Das Gefährt soll schnell, leicht und wendig sein und ist mit und ohne E-Antrieb zu haben. Ab 4500 Euro muss man einkalkulieren. „So ein Rad ist die Zukunft“, ist der Kenner überzeugt.

Info An fünf Tagen in der Woche geöffnet Der Laden VeloworkX, Jahnstraße 80, Langenfeld Öffnungszeiten Montag bis Freitag 10 bis 13 und 15 bis 18.30 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr, Mittwoch geschlossen Mehr unter www.veloworkX.de; Mobil 01573 7029927

Kaußen, Maschinenbau-Ingenieur und Zweiradmechaniker, berät bei der Auswahl der verschiedenen Komponenten und ist durch seine vielfältigen Kompetenzen in der Lage, individuelle Wünsche zu Schaltung, Lenker, Getriebe zu erfüllen. Der Star unter seinen Last-Eseln ist jedoch der holländische „Urban Arrow“. „Das ist das beste Lastenrad für Familien“, sagt er, „es ersetzt locker mal den Zweitwagen“. Der bequeme und vielseitige Drahtesel ist nur mit E-Antrieb zu haben. Es gibt ihn als Shorty oder Long-Ausführung. In einer styropor-gepolsterten Box lassen sich mühelos und vor allem sicher bis zu drei kleinere Kinder unterbringen, versichert Kaußen. „Da muss man nicht mit dem Auto zur Kita oder Grundschule fahren.“

Im Nachbarland Holland sind schon seit Jahren Fischhändler, Handwerker und Pflegedienste mit den für uns noch ungewohnten Cargo-Rädern unterwegs. „So kommt man umweltfreundlich und ohne Lärm zum Einsatzort“, ermutigt Kaußen alle Zögerer. Die Ausbaustufen gibt es in drei Varianten mit und ohne Dach oder Deckel. Bis zu 200 Kilo kann man mit dem „Urban Arrow“ transportieren. Das Fassungsvermögen liegt zwischen 150 und 700 Litern. Ein bisschen stolz ist der spät berufenen Fahrradhändler, dass er in Langenfeld mit diesen noch seltenen Nischenprodukten aufwarten kann.

Die Liebe zum Rad liegt Kaußen, der Maschinenbau und Konstruktion in Düsseldorf studiert und danach 30 Jahre lang ingenieurtechnische Software verkauft hat, im Blut. Bei seinem Opa Franz Schneider, genannt „Speichen-Franz“, hat er ins Zweiradgeschäft hineingeschnuppert. Der Laden war früher an der Solinger Straße neben dem Immigrather Hof. Schon dessen Vater habe mit Rädern gehandelt, erzählt Kaußen. Seine Lehre als Zweiradmechaniker machte er beim Motorradhändler Dieter Kretzer in Langenfeld, ehe er sich entschloss weiter zu lernen.

Dass Gerd Heedel nach 13 Jahren sein Geschäft an der Jahnstraße aus Altersgründen aufgab, war für Kaußen geradezu ein Glücksfall. Eine Veränderung bei seinem bisherigen Arbeitgeber machte dem Fahrradfan die Entscheidung leicht. Kurzerhand entschied sich der 59-Jährigen zur Selbständigkeit in seinem Heimatort. So fand er quasi zurück zu seinen Wurzeln: den Zweirädern. Natürlich verkauft er auch ganz normale Trekking- und E-Bikes. „Auf Wunsch baue ich auch Rennräder zusammen“, sagt der Mann, der selbst stetig an 14 eigenen Rahmen schraubt.

Aber auch wer Ausschau nach einem durchschnittlichen E-Bike hält, wird bei VeloworkX überrascht vom Angebot. Derzeit ist es ein optisch beeindruckendes nobles mattgoldenes E-Bike von Rabeneick, das die Blicke auf sich zieht. „Auch was ganz Tolles mit Riemen- und Heckantrieb“, sagt er. Kosten: 2200 Euro. Normale Stahl- und Alurösser ab 430 Euro aufwärts sind auch zu haben.