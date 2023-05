Langenfeld Mobilfunk Neuer Funkmast im Landschaftsschutzgebiet

(elm) Wirtschaftsministerin Mona Neubaur hat jetzt Handynutzer aufgerufen, über eine spezielle App Funklöcher zu melden. Das Land NRW will damit ein genaueres Bild über die Mobilfunk-Versorgung erhalten. In Reusrath und entlang der Bahnlinie soll es zumindest für Telekom-Kunden künftig keine solchen Funklöcher mehr geben. Für die Deutschen Telekom will die Deutsche Funkturm GmbH (DFMG), auf einer Weide nördlich des Ortsteils Hapelrath und in Nähe der Bahngleise einen Antennenträger aus Stahlgitter errichten, heißt es in einer Vorlage zur letzten Sitzung des Beirates der Unteren Naturschutzbehörde. Zur Abdeckung der Funknetzversorgung sei der Bau eines 55 Meter hohen Antennenträgers erforderlich, dieser werde zusammen mit der Systemtechnik auf separaten Fundamentplatten installiert. Neben dem 130 Quadratmeter großen Betriebsgelände wird nach Bauende eine drei Meter breite geschotterte Zufahrtsstraße verbleiben. Die Sendestation müsse eben temporär zu Wartungszwecken oder im Störungsfall begangen werden.