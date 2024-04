Chöre in Langenfeld Neuer Chor „Klang pur“ sucht noch Sänger

Zurzeit probt „Klang Pur“ für seine ersten Auftritte unter anderem am 16. Juni im Rahmen eines Gottesdienstes in der Lukaskirche in Langenfeld. Es wird an Stücken von Schütz, Liszt, Mendelssohn und Rutter gearbeitet. „Jetzt ist eine gute Zeit und Gelegenheit um einzusteigen“, findet Meiser. Das Ensemble legt Wert auf Spaß an gutem Gesang, aber genauso auch an einem schönen Miteinander. „Es macht so viel Spaß, ganz verschiedene Stücke zu erarbeiten und dabei die Freude zu spüren, wenn der Klang stimmt und alle das gemeinsame Erlebnis genießen. Singen entspannt und bereichert, es belebt gerade nach einem anstrengenden Tag“, wirbt Meiser. „Wir freuen uns auf weitere Mitsänger.“ Die Evangelischen Kirchengemeinde stellt „ideale Räume zum Proben“ zur Verfügung.