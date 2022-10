Langenfelds neuer Burgerme : Neuer Burgerladen liefert jetzt auch  in Langenfeld

Langenfeld Zwischen Wettbüros, Spielhallen und Shisha-Bars am Immigrather Platz hat die Franchise-Kette aus München eine Filiale eröffnet: Burgerme.

(RP) Kunden können nun innerhalb von 25 Minuten ab Bestellung Burger, Pommes und Fingerfood genießen, die von Kurieren innerhalb des Liefergebietes nach Hause oder ins Büro gebracht werden. Franchisepartner Shais Saeed hat bereits jahrelange Erfahrung in der Systemgastro-nomie als Store-Chef seines weiteren Burgerme-Stores in Düsseldorf. „Auch in Levekusen gibt es jetzt einen“, ergänzt Saeed. Er selbst kommt aus Langenfeld. Für seinen neuen Store hat er daher eine besondere Lage ausgesucht. Der Store ist nicht nur ideal als Zwischenstopp einer Innenstadttour, sondern auch für die Lieferung direkt an die Haustür. „80 bis 85 Prozent unseres Angebots liefern wir aus“, sagt Saeed. Neben Klassikern wie Cheese Burger, Crunchy Chicken oder Bacon BBQ bietet die Karte viele außergewöhnliche Kreationen. Auch Veggies und Veganer finden etwas. Neben zwei verschiedenen vegetarischen Burgern gibt es sechs vegane Varianten.