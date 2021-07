Fachbereichsleitung Langenfeld : Neuer Bereichsleiter beginnt im September

Langenfeld Thomas Küppers soll die Stadt Langenfeld weiterentwickeln. Er wird neben dem Bürgermeister Teil der Geschäftsführung der Stadt-Entwicklungs-Gesellschaft.

Der Diplom-Verwaltungswirt Thomas Küppers soll nun wieder Schwung in die Stadtplanung bringen. „Der Blick auf das beeindruckende Portfolio und die durchweg positiven Eindrücke versprechen eine erstklassige Besetzung der Fachbereichsleiter-Position“, wirbt Bürgermeister Frank Schneider im Vorfeld für die Neubesetzung. Küppers habe das Gespür für ein Mittelzentrum wie Langenfeld „tief in seiner beruflichen DNA verinnerlicht“, heißt Schneider das neue Mitglied des Verwaltungsvorstandes willkommen.

Thomas Küppers definiert den Reiz der neuen Aufgabe so: „Es ist aus meiner Erfahrung eine spannende Aufgabe, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung einer Stadt in dem breit angelegten Ansatz weiter voranzubringen, wie er in Langenfeld möglich ist. Dieses enorme Spektrum, das meiner bisherigen beruflichen Vita am besten entspricht, hat mich dazu bewogen, die Herausforderung anzunehmen.“ Küppers wird gemeinsam mit dem Bürgermeister die Geschäftsführung der Stadtentwicklungsgesellschaft Langenfeld mbH übernehmen.