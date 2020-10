Industrieverein : Neue Schul-i-Pads sind nicht in Sicht

Langenfeld Beim virtuellen Treffen des Industrievereins Langenfeld berichtet Bürgermeister Frank Schneider. Es fehlen Angebote für die Mini-Rechner.

(mmo) Rund 60 Firmenvertreter, die im Langenfelder, die im Industrieverein vernetzt sind, haben jetzt die Gelegenheit genutzt, sich virtuell über Neuigkeiten auszutauschen. In der von Vorstandsmitglied Michael Becher moderierten Video-Konferenz kamen zunächst die Vertreter der Geldinstitute zu Wort. Tobias Hohnl (Volksbank), Andreas Wrubel (Deutsche Bank) und Dirk Abel (Stadt-Sparkasse) berichteten von Gewinnern, aber auch Verlierern, zu denen vor allem die Gastronomie-Branche gehört. Insgesamt ist „die Welt in Langenfeld noch in Ordnung“, so das Fazit, aber „kritisch ist in einigen Fällen die fehlende Substanz, spannend wird das Frühjahr 2021“.