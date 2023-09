Neue Radiologie an der Werft 4.0 Neue Radiologie: MRT-Praxis in der Werft 4.0

Langenfeld · In dem Gebäude an der Werft 4.0 ist auch eine Radiologie eingezogen. Mit dem neuen MRT-Gerät ist die Einrichtung fast komplett. Im Oktober will die Praxis eröffnen.

Mit schwerem Gerät wurde der Vier-Tonnen-Vorbote für radiologische Praxis in Langenfeld ins Gebäude WErft 4.0 gehievt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Martin Mönikes

„Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus“, sagt der Volksmund. Jetzt wuchtete auf der Hardt ein Spezialkran einen vier Tonne schweren Kernspintomographen vom Transporter, der durch eine eigens in die Außenwand gebrochene Lücke im Gebäude der Werft 4.0 verschwand. Der „Schatten“ des „Signa Voyager“ von General Electric mit einem Röhrendurchmesser von 70 Zentimeter war die erste sichtbare Spur zu einer neuen, modernen radiologischen Praxis. Anfang Oktober wird Dr. Nahla Tarabin dort im von Dr. Barbara Amler bisher primär für Coworking genutzten Gebäude ihre Praxis eröffnen. Die Umbauarbeiten begannen bereits im Februar, „mit der Installation des MRT sind wir auf die Zielgraden“, so Tarabin.