Poller-Posse Reusrath Standsicher: Neue Poller in Reusrath

(og) Wie angekündigt hat die Stadt jetzt diebstahlsichere Poller auf der Straße Schelthofen in Reusrath platziert. Nachdem zweimal die klassischen Poller verschwunden waren, will die Stadt nun ein Zeichen setzen. Der Betriebshof hat vor Ort die Poller gegen Findlinge ausgetauscht, die mit dem entsprechenden Verkehrszeichen ummantelt sind. Im Juli hatte die Verwaltung auf Wunsch der Politik zum ersten Mal zweimal zwei Poller auf der Straße Schelthofen aufgestellt – zwei an der Einfahrt Gartenstraße, zwei kurz vor der Kreuzung Rothenberger Straße. Seither sind sie zweimal entfernt worden. Daraufhin stellte die Stadt Langenfeld Strafanzeige wegen Unbekannt, verbunden mit der Ankündigung, dort stabilere Verkehrszeichen zu implementieren. Bei Familie Buchheim, die an der Rothenberger Straße einen Reiterhof betreibt, kommt das nicht gut an. „Jetzt gibt es nicht nur das Problem, dass, wenn man von der Gartenstraße hineinfährt,die Steine hinter der Kurve stehen und sie somit nicht sichtbar sind“, sagt Andreas Buchheim, der zugleich Vorsitzender des Rüsrother Carnevals Comitees ist (RCC). Bei einem Pkw sei das noch unproblematisch, aber wenn dort ein Traktor mit Doppelzug herfahren sollte, habe dieser niemals eine Möglichkeit dort zu drehen. Ob die Rettungswege gesichert seien, sei eine weitere Frage. Wolfram Polheim, Leiter der Langenfelder Feuerwehr, sieht das Problem nicht. „Wir können alle Gebäude anfahren, entweder von der Gartenstraße oder der Rothenberger Straße aus.“ Bei Feldbränden oder dem Brand eines Mähdreschers müsse man ohnehin über die Felder. Das sei immer schwierig.