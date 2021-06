Langenfeld : Neue Kurse an der Kunstschule

Langenfeld Kinder und Familien melden sich ab Juli in Langenfeld an. Das gedruckte JuKu-Heft wird ab Anfang August verteilt.Neu sind die Angebote, bei denen je ein Kind und ein Erwachsener im Team arbeiten.

Die Kursplanung der Jugendkunstschule (JuKu) für die zweite Jahreshälfte 2021 ist abgeschlossen. Ab Donnerstag, 1. Juli, können die Kurse unter www.vhs-langenfeld.de online gebucht werden. Das gedruckte JuKu-Heft wird ab Anfang August verteilt. Neben beliebten Angeboten wie dem „Kunterbunten Bastelspaß“ oder „Öl- und Acrylmalerei“ wartet das Programm mit vielen neuen Angeboten auf. Während der Herbstferien werden Windspiele gebaut. Außerdem können die Kinder die Comicfigur Batman zum Leuchten bringen. Jugendliche dürfen sich in der Schreibwerkstatt oder beim Handlettering ausprobieren. An den Wochenenden kann man Schutzsteine aus Bernstein anfertigen, verschiedene Duftseifen herstellen, plastische Bilder gestalten oder stricken, knoten und knüpfen. In der Adventszeit werden in Filz-, Näh- und Holzkursen Weihnachtsdekorationen gefertigt.