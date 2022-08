Judo-Club Langenfeld : Neue Judokurse beim Judo-Club Langenfeld

Langenfeld Der Judo-Club Langenfeld startet nach den Sommerferien mit zwei neuen Judo-Anfängerkursen für Kinder und Jugendliche.

(og) Am Donnerstag, 11. August, beginnt der Anfängerkurs für Kinder von 6 bis 8 Jahren. Er findet von 17 bis 18.30 Uhr mit Trainerin Jutta Dettke in der Judohalle statt. Der Kurs für Kinder und Jugendliche von 8 bis 12 Jahren beginnt am Dienstag, 16. August um 16.30, bis 18 Uhr in der Judohalle mit Trainer Max Stämpfli. Er ist für Neu- oder Wiedereinsteiger oder alle, die eine neue Sportart ausprobieren wollen, geeignet. Kinder und Jugendliche, die am Training teilnehmen wollen, benötigen zu Beginn nur einen Jogginganzug, so dass ganz problemlos bei einer ersten Trainingsstunde in die neue Sportart „reingeschnuppert“ werden kann.