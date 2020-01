Langenfeld Verkehr : Neue Initiative kämpft gegen Verkehr

Langenfeld Pro Richrath Mitte (Pro RiMi) will Verkehr und Geschwindigkeit reduzieren und sammelt Unterschriften, weil sie bei der CDU keine Unterstützung gefunden hat. Die kommt jetzt von der BGL.

Rolf Florczak (66) hat die Nase voll. Er wohnt am Zehntenweg und beobachtet seit Jahren, wie der Verkehr in seinem Viertel stetig zunimmt. Tempo 30 werde dort nicht eingehalten, schimpft er. Der Verkehr zum Krankenhaus führe dort vorbei und wenn Eltern ihre Kinder mit dem Auto von der Schule abholen oder bringen, geht nichts mehr. Von den Staus rund um den Bahnübergang an der Kaiserstraße will er gar nicht reden. Seit Juni versucht er, bei der CDU Unterstützung zu finden. „Erfolglos“, sagt er. Deshalb hat er jetzt eine Initiative gegründet. Pro RiMi heißt sie und setzt sich für ruhigere Verhältnisse in Richrath-Mitte ein: Lebenswerter soll es werden, Wohnwert und Lebensqualität sollen erhöht werden, schreibt er in einer Präsentation unter der Überschrift „Was wir wollen“.