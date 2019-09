Monheim : Neue Gerontopsychiatrie ist eröffnet

Langenfeld Landschaftsverband lässt sich neues Zentrum 4,5 Millionen Euro kosten.

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hat das neue Gerontopsychiatrische Zentrum (GPZ) an der Lessingstraße in der Langenfelder Innenstadt eröffnet. Es bietet eine Ambulanz und eine Tagesklinik, wo ältere Menschen mit seelischen Störungen wie Depressionen, Lebenskrisen, Demenzerkrankungen oder chronischen Psychosen behandelt werden können. Das barrierefreie Gebäude verfügt über eine gute infrastrukturelle Anbindung. Den Betrieb hat die Tagesklinik bereits im August aufgenommen.

Martina Wenzel-Jankowski, LVR-Dezernentin Klinikverbund, erklärt in ihrer Eröffnungsrede: „Der Neubau, in dem Sie sich befinden, ersetzt das bisherige Zentrum an der Kreuzstraße, das nicht barrierefrei ist. Der neue Standort hingegen erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen. Gleichzeitig haben wir auch die Anzahl der Plätze in der neuen Tagesklinik erhöht. Hier können wir jetzt 20 Plätze anbieten, zwei mehr als an der Kreuzstraße.“