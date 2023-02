Langenfeld Impfung kostet heute fast das Doppelte

Wenn Svenja Switala, Leiterin des Tierheims Hilden, wie in diesen Tagen einen kleinen Hund mit Abszess im Kiefer draußen am Zaun angebunden vorfindet, dann weiß sie: Dem Hundebesitzer sind offenbar die Tierarztkosten über den Kopf gewachsen. Nach 23 Jahre hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft die Gebühren für Tierärzte (GOT) erhöht. Für Hundebesitzerinnen wie Trixi Scharfetter, die ihren Retriever regelmäßig gegen Zwingerhusten, Influenca, Hepatitis und Wundstarrkrampf impfen und kurz durchchecken lässt, bedeutet das ab sofort: Leitungen, für die sie im Januar 2019 noch 85,17 Euro bezahlt hat, bezahlt sie heute mindestens 140 Euro. Die allgemeine Untersuchung von Katzen verteuert sich in der einfachsten Variante von 8,98 auf 23,62 Euro, die von Hunden von 13,47 Euro auf dieselbe Summe. Wer seinen Rüden kastrieren lässt, zahlte früher 51,31 und heute 70,60 Euro. Das ist der einfache Satz. Schnell ist man auch bei der doppelten Summe. Beim Notdienst oder unter erschwerten Bedingungen kann der Satz bis aufs Dreifache steigen.