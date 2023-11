Kustverein Langenfeld Kühle Kunst, die keinen kalt lässt

Jan Schüler ist 1963 in Gießen geboren. Von 1985 bis 1992 hat er an der Kunstakademie Düsseldorf studiert. 1996 bekam er den Förderpreis für Bildende Kunst der Stadt Düsseldorf, 2010 gewann er den Jurypreis der Wettbewerbsausstellung Miraculum lucis des Kunstvereins Langenfeld. „Darüber ist auch unser Kontakt mit Jan Schüler zustande gekommen“, erläutert Domdey-Fehlau. Mit dem Preis war eine Einzelausstellung im Kunstverein verbunden. Die kam etwa zwei Jahre später. „In dieser Ausstellung zeigte er auch Porträts“, so Domdey-Fehlau. Zu dieser Zeit habe sich Schüler mit dem Nationalsozialismus beschäftigt. „Schwarze Blume“ hieß die Ausstellung, Bilder, auf denen jüdische, verstorbene Gefangene zu sehen sind. „Alle mit geschlossenen Augen“, erinnert sich die Langenfelder Kuratorin an die beeindruckenden Werke. Schüler ist Mitglied im Kunstverein und auch des Beirats der Kunststiftung Poll in Berlin. Der Künstler lebt und arbeitet in Düsseldorf.