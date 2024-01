Müllabfuhr Langenfeld Neue Abholtermine für den Gelben Sack

(og) Die Abholtermine für den Gelben Sack haben sich geändert. Das teilt die städtische Abfallberatung mit. Betroffen ist unter anderem der Ortsteil Stefenshoven. Dort werden die gelben Säcke statt wie bisher am Mittwoch (Bezirk C) nun am Donnerstag (Bezirk D) abgeholt. Im Wohngebiet Akazienallee/Poststraße/Knipprather Straße und an den Straßen westlich der Bahnlinie (Katzberg) kommt die Abfuhr statt wie bisher am Mittwoch (Bezirk C) nun am Montag (Bezirk A). An der Hauptstraße werden die Säcke jetzt nicht mehr mittwochs (Bezirk C) sondern montags abgeholt (Bezirk A) – erst nach 11 Uhr. Bürgerinnen und Bürger dieser Bezirke werden geben, die neuen Termine zu beachten, damit zu frühes oder zu spätes Bereitstellen nicht zu einer Verunreinigung der Sammelflächen führt. Weitere Informationen finden sich auch im Langenfelder Abfallkalender, der Abfall-App „My-muell“ oder auf der Homepage der Stadt Langenfeld.