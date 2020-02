Langenfeld : Neu: Wo Träume aus Stoff sind

Langenfeld Träume aus Stoff: Das ist der Name des neuen Handarbeitsgeschäft an der Hauptstraße 74. Emilia Jaskolka verkauft dort Stoffe in verschiedenen Farben und Varianten. Was aber viel beliebter ist: Kissenbezüge, Schals, Mützen und noch viel mehr, die sie selber näht.

Von Mara Gruner

Wer Handtücher oder Decken besticken lassen möchte, ist bei Jaskolka richtig. Anfang November hat sie das Fachgeschäft für Stoffe, Kurzwaren, Näharbeiten und Stickaufträge eröffnet. Schon zuvor hatte die Inhaberin von „Träume aus Stoff“ in Langenfeld einen Online-Shop für Textilien und so war der Schritt zum eigenen Ladengeschäft nicht weit.