Langenfeld: Netzwerk Bürger-Solar-Beratung startet​

Langenfeld Gemeinsam mit dem Kreis Mettmann will die Stadt Langenfeld den Ausbau von Solaranlagen fördern. Dazu sollen jetzt Berater ausgebildet werden, die wiederum Bürger beraten.

„Der Beratungsbedarf und die Nachfrage rund um das Thema Photovoltaik sind derzeit auch in Langenfeld sehr groß“, erklärt Jens Hecker, Leiter des städtischen Klimaschutz-Teams. Das führe zu Wartezeiten – sowohl in der Beratung als auch bei der späteren Umsetzung. Unterstützt durch den Kreis Mettmann hat sich darum auch die Stadt Langenfeld für die Etablierung einer lokalen Ortsgruppe „BürgerSolarBeratung“ entschieden.

Ziel ist es, qualifizierte Ansprechpartner für den Entscheidungs- und Umsetzungsprozesses auszubilden, die wiederum in Beratungen Bürgern zur Installation von Solaranlagen sollen. In vier Workshops werden Solar-Berater von dem gemeinnützigen Verein „MetropolSolar“ fortgebildet. „Die Ortsgruppen sollen eine sinnvolle Ergänzung zu den bestehenden Strukturen, zum Beispiel der Energieberatung der Stadt Langenfeld sowie der Verbraucherzentrale.NRW darstellen, um den stark gestiegenen Beratungsbedarf beim Thema Photovoltaik decken zu können“, erklärt Sabine Janclas, Referatsleitung Umwelt, Verkehr, Tiefbau.

Los geht es mit einer Infoveranstaltung am Mittwoch, 26. Oktober, von 18.30 bis 21 Uhr. Diese Veranstaltung findet digital statt und ist dafür gedacht, dass alle, die Interesse haben, an der Schulung teilzunehmen um „BürgerSolarBeraterInnen“ zu werden, eine gute Vorstellung davon bekommen, was sie erwartet. Die Plätze für die spätere Schulung sind begrenzt. Eine Anmeldung für die Infoveranstaltung kann bis zum 26. Oktober per E-Mail an klimaschutz@langenfeld.de erfolgen.