Nessi Tausendschön in Langenfeld „Nach dem Kuss stürzte ich von der Showtreppe“

Langenfeld · Die Kabarettistin hat ihr Programm schon in der Coronazeit „Rumeiern“ genannt. Jetzt findet Nessi Tausendschön ihren Titel noch passender. Am 9. März kommt sie gemeinsam mit Musiker William Mackenzie in den Langenfelder Schaustall.

05.03.2024 , 06:00 Uhr

Nessi Tausendschön und William Mackenzie gastieren am 9. März in Langenfeld. Foto: Carsten Bockermann/Schauplatz GmbH/Carsten Bockermann

Von Katja Früh