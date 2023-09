Neanderland-Biennale Der Kreis Mettmann – ein Gedicht

Und zum Abschied ein Gedicht hieß es am Samstagabend vor dem Schauplatz in der Langenfelder Innenstadt: Mit einem Poetry-Slam endete nämlich die diesjährige Neanderland Biennale, die seit Mitte August mit fast 20 kunterbunten Kulturveranstaltungen im ganzen Kreis unterwegs war. Menschen sämtlicher Couleur hatte die Biennale an ungewöhnliche Orte gelockt, und sie mit besonderen Vorstellungen aus Musik, Kunst und Theater zum kreisweiten Austausch geladen.