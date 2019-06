Lokale Kultur : Der Schaustall wird zum Escape Room

Das Düsseldorfer Künstlerkollektiv Looters hat sich für die Biennale ein Format zwischen Escape Room und Theaterstück ausgedacht. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Kreis Mettmann Zur Neanderland-Biennale muss das Langenfelder Publikum Rätsel im „Wetterlabor“ lösen, um die Handlung voranzutreiben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ilka Platzek

„Das Wetterlabor“ heißt das Stück, das im Langenfelder Schaustall zur Neanderland-Biennale gezeigt wird. Eigentlich ist es kein Theater im klassischen Sinne, sondern ein „theatrales Escape Game mit Performenden (Darstellern)“, wie die Looters aus Düsseldorf ihre Eigenproduktion beschreiben. Die Looters realisieren als Kollektiv seit 2007 Bühnenprojekte in Düsseldorf und Umgebung – insgesamt mehr als 30 Stücke in den letzten zehn Jahren – und haben sich als Verein der Förderung und Umsetzung darstellender Kunstkonzepte verschrieben.

Wer Escape Rooms (Fluchträume) mag, aus denen man nur herauskommt, wenn man Rätsel löst, ist hier genau richtig: Das Düsseldorfer Künstlerkollektiv hat sich extra für die Biennale ein Format zwischen Escape Room und Theaterstück ausgedacht und im Schaustall Räumlichkeiten gebaut, in denen Kleingruppen von maximal acht Personen eine Stunde lang ins Spiel mit einbezogen werden. Sie müssen Zahlencodes knacken, Puzzleteile finden oder Lösungswörter. „Wir haben das getestet und festgestellt, dass das Wetterlabor auch für Familien mit Kindern ab zehn Jahren geeignet ist“, sagt Dennis Palmen, einer der Erfinder des Spiels. Der Escape Room ist dabei so konzipiert, dass die Gruppe innerhalb von 60 Minuten die Rätsel des Raumes lösen und das Spiel gewinnen kann. Mehr noch: „Wie das Spiel ausgeht, hängt von den mitspielenden Zuschauern ab. Und: Die beiden Schauspielerinnen, die die Wissenschaftlerinnen miemen, helfen den Besuchern bei der Lösung der Rätsel.“ Die Mitspieler sind eine Gruppe Spaziergänger, die sich vor dem Regen in eine Hütte gerettet haben. Dort plant eine zerstreute, abgedrehte Wissenschaftlerin den Bau einer Maschine, mit der sich das Wetter kontrollieren lässt. Die Spaziergänger kommen ihr gerade Recht und werden kurzerhand zu Assistenten im Namen der Wissenschaft befördert. Nur, wenn Sie zusammenarbeiten und sich gut untereinander abstimmen, können Sie das Rätsel lösen.

Info Hier gibt es Karten und weitere Informationen Internet www.neanderland-biennale.de Online-Tickets www.neanderticket.de Offline An den üblichen Vorverkaufsstellen in den teilnehmenden Städten im Kreis Mettmann

Karten gibt es sowohl für Gruppen, als auch für Einzelpersonen. Gezeigt wird das Wetterlabor an sieben Tagen jeweils vier Mal im Schaustall Langenfeld, Winkelsweg 38: am 30. Juni sowie am 5., 6., 7., 12., 13. und 14. Juli um 14, 16, 18 und 20 Uhr.

Die Neanderland-Biennale beginnt am 29. Juni mit einem großen Bürgerdinner in Erkrath: An einer festlich gedeckten langen Tafel können sich die Besucher mit mitgebrachten Speisen und Getränken niederlassen – an der Bavierstraße in Alt-Erkrath. Für Amüsement sorgen lokale Helden wie die Erkrather Musikschule und die Kultur- und Theaterinitiative Neandertal – und ab 21 Uhr dann die Gruppe „Bankal Balkan“ aus Frankreich mit einer energiegeladenen Musikrevue.

Einen Tag später gibt es – neben einer Western-Inszenierung in einem Velberter Bus – eine vertonte „Titanic“-Lesung in Hilden und mit „Heidi“ klassisches Kindertheater an einem gemütlichen Sonntagnachmittag (30. Juni) auf dem Wülfrather Kirchplatz. Die Schauspieler schlüpfen dort übrigens in sämtliche Rollen, auch in die der Ziegen.

Märchenhaft bunt geht es auch in Mettmann zu, wenn die „Compagnie Pas de Deux“ dort am 13. Juli bei einem Gauklervarieté in der Fußgängerzone (Freiheitstraße) musiziert, singt, tanzt und turnt und dabei Witz, Poesie und Magie verströmen will. In Monheim steht ein theatralisch-musikalischer Theaterspaziergang mit „Emscherblut“ an; in Ratingen inszeniert das NN Theater aus Köln die Nibelungen Poensgen-Park.