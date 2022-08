Stadtmuseum Langenfeld : Neanderland Art: Künstler aus dem Kreis stellen aus

Langenfeld Das Stadtmuseum Langenfeld ist in diesem Jahr Ausstellungsort für die Neanderland Art. Die Ausstellung beginnt am Sonntag, 28. August, und ist bis zum 16. Oktober dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr im Stadtmuseum Langenfeld zu besichtigen.

Die Neanderland Art ist eine jurierte Gruppenausstellung zeitgenössischer Positionen aus dem Kreis Mettmann . Sie bietet alle zwei Jahre Raum für ein breites Spektrum an Kunstsparten und stilistischer Vielfalt. Bilder, Fotografien, Plastiken, Installationen und Objekte sind unter den ausgewählten Arbeiten vertreten. Professionelle bildende Künstlerinnen und Künstler mit engem Bezug zum Kreis waren eingeladen, ihre Kunstwerke einer Jury zur Auswahl vorzulegen.

Die Jury, bestehend aus Fachjuroren und Vertretern aus Politik und Kreisverwaltung traf, unter Einbeziehung verschiedener Gesichtspunkte wie fachlicher, gesellschaftlicher und ästhetischer Aspekte, eine Auswahl unter den mehr als hundert eingesendeten Werken. Mit der diesjährigen Präsentation ist das Format, das bis 2010 „Kreiskunstausstellung“ hieß, zum dritten Mal in Langenfeld statt.

In diesem Jahr werden insgesamt 36 höchst unterschiedliche Werke von 26 Künstlerinnen und Künstlern aus dem gesamten Neanderland gezeigt. Aus Langenfeld ist Gabriele Mai-Schmidt mit ihren Werken dabei. Eröffnet wird die Ausstellung am Sonntag, 28. August, um 11 Uhr in der Aula der Prismaschule, Fröbelstraße 25. Es sprechen: Kreisdirektor Philipp Gilbert, Bürgermeister Frank Schneider und die Leiterin des Stadtmuseums/ Stadtarchivs Dr. Hella-Sabrina Lange.