Vorträge und Pflanzentausch : Naturgartentag rund um die Stadthalle

Im Rahmen des Projekts „Langenfeld summt!“ lädt die Volkshochschule zusammen mit dem Klimaschutzteam der Stadt Langenfeld zum dritten Naturgartentag ein. Die Veranstaltung mit Pflanzentauschbörse findet am Sonntag, 25. September, 11 bis 18 Uhr rund um die Stadthalle statt, so die Veranstalter. Gemeinsam mit den örtlichen Naturschutzvereinen haben sie ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt − darunter zwei Vorträge, bei denen sich alles rund um naturnahe und insektenfreundliche Gartengestaltung dreht: Tipps, um den eigenen Garten zu einem Paradies für kleine und große Tiere zu machen, gibt Carola Hoppen in ihrem Vortrag „Naturnah Gärtnern − Artenvielfalt im eigenen Garten“ (Kurs-Nr. 1908Z), der um 15 Uhr im Flügelsaal des Kulturzentrums startet. Wie man seinen (Schotter-)Garten wieder zum Leben erwecken und dabei von der Stadt gefördert wird, erfahren Gartenbesitzer ab 16 Uhr im Vortrag von Barbara Stark (Kurs-Nr. 1909Z). Eintritt und Teilnahme sind kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Vor der Stadthalle stehen von 11 bis 18 Uhr Aussteller mit nützlichen Informationen sowie Mitmach-Angeboten. Wer an der Pflanzentauschbörse teilnehmen möchte, bringt Pflanzen für den Tausch mit dem deutschen oder botanischen Namen versehen und einen kleinen Tisch mit.