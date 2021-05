Umgestaltung am Möncherderweg in Langenfeld : Statt zu kicken die Natur erleben

Umgestaltung am Möncherderweg in Langenfeld

So sieht heute die Bolzwiese am Möncherderweg aus. Geplant ist dort und ringsum ein Naturerfahrungsraum für Kinder. Foto: Stadt Langenfeld/Andreas Voss

LANGENFELD Ideen für einen als so genannter „Naturerfahrungsraum“ am Möncherderweg geplanten Spielplatz sammelt jetzt Verena Wagner vom städtischen Klimaschutz-Team.

Nach einem vom Stadtrat im Dezember einstimmig beschlossenen Konzept sollen Kinder und Jugendliche richtig Spaß an der Natur bekommen, indem die heutige Wiese mit Bolzplatz als vielfältige Landschaft umgestaltet wird. Wie so ein sehr akademisch klingendner Naturerfahrungsraum aussehen könnte, hatte vor dem Ratsbeschluss Annette Hoffmann von der Monheimer Biologischen Station Haus Bürgel den Langenfelder Stadtpolitikern erläutert: Möglich seien auf diesem Gelände etwa ein Spielhügel für Bergabenteuer, ein Strauch-Dschungel, Naturbeobachtungen am Blockbach und auf einer üppig blühenden Blumenwiese.