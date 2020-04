Schneiderwerkstatt in Langenfeld : Nähmaschinen rattern für Corona-Masken

Schneiderwerkstatt in Langenfeld

Langenfeld Das Pro-Donna-Team des Langenfelder Sozialdiensts katholischer Frauen fertigt seit März unermüdlich Mund- und Nasenabdeckungen aus weißem Bettlakenstoff. 3500 Stück seien bereits an Altenheime und Langenfelder Bürger ausgegeben worden.

In der Schneiderei des Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) rattern die Nähmaschinen. Mitarbeiterinnen und Ehrenamtliche des Berufsprojekts Pro Donna nähen wegen der Corona-Pandemie seit Mitte März weiße Mund- und Nasenabdeckungen. Mit der ab Montag in NRW für Läden, Busse und Bahnen geltenden Maskenpflicht bekommt die bisher schon riesige Nachfrage weiteren Auftrieb. 3500 Stück seien bereits an Altenheime und Langenfelder Bürger ausgegeben worden, sagt Dorothea Domasik, die den SkF-Bereich Arbeit und Integration leitet. Neue Kunden müssen sich jetzt jedoch gedulden.