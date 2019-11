Feuerwehrbericht : Nächtlicher Unfall auf der A 542

Langenfeld Der Fahrer war nicht ansprechbar. Im Further Moor fällt eine Frau vom Pferd.

Am Morgen erreichte die Rettungswache ein Notruf über Mobiltelefon. Eine Frau soll in einem Waldgebiet von einem Pferd gestürzt sein und sich dabei vermutlich das Sprunggelenk gebrochen haben. Die Ortung ergab als Unfallstelle: Further Moor in der Nähe einer Brücke. Sanitäter trugen die Gestürzte 500 Meter zum Rettungswagen. Um das Pferd kümmerten sich zwei begleitenden Reiterinnen und der Ehemann der Patientin.