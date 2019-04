Aufgepasst : Nächtlicher Engpass auf der A 3

Langenfeld/Hilden Ab Montag nachts nur ein Fahrstreifen in Fahrtrichtung Frankfurt.

Auf der A 3 zwischen dem Autobahnkreuz Hilden und der Anschlussstelle Langenfeld/Solingen, Fahrtrichtung Frankfurt, steht in den drei Nächten ab Montagabend, 15. April, nur eine Fahrspur zur Verfügung. Grund sind laut Straßen NRW Reparaturarbeiten an der Nahtstelle zwischen Beton- und Asphaltfahrbahn. Der Engpass jeweils von 21 bis 5 Uhr soll am Donnerstagmorgen behoben sein.