Langenfeld/Düsseldorf Ab Montagabend, 6. April, wird zwischen Richrath und Garath die Autobahn saniert.

Die A 59 zwischen Richrath und Garath in Fahrtrichtung Düsseldorf wird in der Karwoche an drei Nächten gesperrt. Der Landesbetrieb Straßen hat die Sperrung angekündigt für Montagabend bis Donnerstagmorgen, 6. bis 9. April, jeweils von 20 bis 5 Uhr. Umleitungen zwischen den Anschlussstellen Richrath und Garath über die L 219 (alte B 8) werden ausgeschildert. Grund für die Sperrung ist eine Fahrbahnsanierung.