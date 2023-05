Langenfeld Bildung Fokus mehr auf Kernfächer richten

Wer nicht lesen kann, kann sich nicht selbstständig Wissen aneignen. Ohne Lesen also keine Bildung. Jeder vierte Viertklässler in Deutschland jedoch kann nicht richtig lesen, das hat die neue IGLU-Studie (Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung) ergeben. Seit 20 Jahren verschlechtern sich die Leseleistungen deutscher Schülerinnen und Schüler im internationalen Vergleich. Dieser alarmierende Befund löst erwartungsgemäß Forderungen von Philologenverbänden und Kultusministern aus: mehr Lesezeit in der Schule, mehr elterliches Engagement beim Vorlesen, wieder mehr auf die Kernkompetenzen konzentrieren, heißt es.