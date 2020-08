Einzelne Bewohner lärmen ständig : Nachbarn der Obdachlosenunterkunft pochen auf Nachtruhe

Langenfeld Nachbarn der Obdachlosenunterkünfte an der Bahnstraße und Immigrather Straße beschweren sich gemeinsam über seit Wochen anhaltenden Lärm durch einzelne Bewohner. Stadt will Kontrollen verstärken.

Es sei unerträglich, sagt die Mittvierzigerin. „Seit Wochen kann ich wegen dieses nächtlichen Lärms nicht durchschlafen.“ Und so geht es auch ihren Nachbarn, die sich jetzt gemeinsam im Rathaus über lautstarke Musik und Geschrei auf dem Gelände der Obdachlosenunterkünfte auf dem Eckgrundstück Bahn-/Immigrather Straße beschwert haben. Es seien nur einzelne Bewohner, die so über die Stränge schlagen, betonen die Nachbarn, als sie in der Sitzung des Ordnungs- und Sozialausschusses ihrem Ärger Luft machen. „Wir wollen niemanden vertreiben, aber die Stadt muss diese unerträgliche Randale unterbinden. Wir Anwohner haben ein Recht auf unsere Nachtruhe.“

Was Zwei Obdachlosenunterkünfte auf dem Grundstück Bahnstraße/Immigrather Straße. In Zusammenarbeit von Stadtverwaltung und Sozialdienst katholischer Frauen.

„Aber nachts können wir uns um die Bewohner nicht kümmern“, sagt SkF-Geschäftsführerin Stephanie Krone. „Wir sind nur von 7 bis 18 Uhr vor Ort.“ Und von den 25 in den beiden Gebäuden untergebrachten Menschen stehe der SkF bloß mit acht Bewohnern durch Beratungen ständig in Kontakt. „Für das, was nachts dort passiert, ist der SkF nicht verantwortlich“, sagte Krone im Ratssaal in Richtung der versammelten Nachbarschaft.