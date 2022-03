Unfall in Langenfeld : Hund rennt auf Straße: Jugendlicher schwer verletzt

Unfall in Langenfeld

Langenfeld Eine Autofahrerin bremste in Langenfeld für einen Hund auf der Fahrbahn. Hinter ihr konnte ein jugendlicher Mopedfahrer nicht schnell genug bremsen.

Ein entlaufener Hund hat in Langenfeld (Kreis Mettmann) einen Unfall verursacht, bei dem ein Mopedfahrer schwer verletzt wurde. Gegen 17.30 Uhr war nach Angaben der Polizei in Langenfeld auf der Kölner Straße eine 42-jährige Frau aus Burscheid mit ihrem PKW in nördlicher Richtung unterwegs, als plötzlich ein herrenloser Hund auf die Fahrbahn lief.