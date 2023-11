Unfall in Langenfeld Nach schwerem Unfall: Ursache noch nicht geklärt

(og) Die Ursache für den schweren Unfall am Mittwoch ist noch nicht geklärt. Der 24-jährige Burscheider war bei einem Alleinunfall mit leichten Verletzungen davongekommen. Wie die Polizei mitteilt, entstand jedoch ein sehr hoher Schaden. Der 24-Jährige war kurz vor 12 Uhr mittags mit dem BMW seines Vaters auf der Bergischen Landstraße in Richtung Langenfeld unterwegs, als er im Verlaufe der dortigen lang gezogenen Kurve auf eisglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Burscheider kam daraufhin von der Straße ab und geriet über die Gegenfahrbahn in einen Wald, wo sein Wagen frontal mit einem Baum zusammenstieß. Andere Verkehrsteilnehmer alarmierten die Rettungskräfte, die aufgrund der ersten Eindrücke vor Ort einen Rettungshubschrauber anforderten. Im Verlaufe der Versorgung des 24-Jährigen stellte sich jedoch heraus, dass dieser augenscheinlich sämtliche Schutzengel auf seiner Seite hatte: Der Mann war lediglich leicht verletzt worden. Der BMW M4 Coupé wurde bei dem Unfall total beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf eine Summe von rund 80.000 Euro, so die Polizei.